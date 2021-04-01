Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
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Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir vatandaş Galatasaray Lisesi'nin kapısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Daha önce de benzer bir girişimde bulunan vatandaş, "Ey İmamoğlu bana bir iş için söz verdin, tutmadın" diye bağırdı. Öfkeli vatandaş uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek indirildi.

Saat 12.00 sıralarında İstiklal Caddesi Galatasaray Meydanı'nda yaşanan olayda, Galatasaray Lisesi'nin giriş kapısının tepesine çıkan bir kişi kapıda bulunan Arapça tabelaların üzerine hazırladığı dövizleri koydu ve intihar edeceğini söyledi. Kapının üzerine çıkıp bağırmaya başlayan adamı görenler durumu polise bildirdi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Galatasaray Lisesinin önüne gelen itfaiye ekipleri atlama ya da düşme ihtimaline karşın hava yastığı açarak önlem aldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı

"EY İMAMOĞLU, BANA BİR SÖZ VERDİN"

Adının Sebahattin D. olduğu ve daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu öğrenilen adam zaman zaman "Ey İmamoğlu, bana iş için söz verdin. Sözünü tutmadın", diyerek bağırdı. Sebahattin D.'nin kapının üzerine astığı dövizlerde ise, "Ey İmamoğlu, sen de bayat çıktın şeklinde ifadeler olduğu görüldü.

Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı

ZORLUKLA İKNA EDİLDİ

Saatlerdir kapının üzerinde bekleyen Sabahattin D. uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek çıktığı yerde aşağıya indi. Sebahattin D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İşte olay yerinden fotoğraflar:


Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı
Ekrem İmamoğlu'na sitem eden vatandaş İstiklal Caddesi'nin ortasında intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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