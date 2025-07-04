Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma davasında son durum ne? Ekrem İmamoğlu davasında hapis talebi gerçekleşir mi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan sahte diploma davası, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında yargılama süreci yakından takip edilirken, dosyada hapis cezası talebi de gündeme geldi. Davaya ilişkin gelişmeler kamuoyunda büyük merak uyandırırken, birçok kişi "Hapis cezası çıkar mı?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, İmamoğlu'nun yargılandığı dosyada süreç nasıl ilerledi? Hangi deliller esas alındı ve mahkeme nasıl bir yol izledi? İşte, Ekrem İmamoğlu davasına ilişkin en güncel gelişmeler ve dikkat çeken ayrıntılar…

EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN SAHTE DİPLOMA DAVASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan ve tutuklanan Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen sahte diploma soruşturması sonuçlandı. 31 yıl önce aldığı diplomanın iptal edilmesinin ardından başlatılan süreçte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında "zincirleme şekilde sahtecilik" suçlaması yöneltildi.

Ekrem İmamoğlu'na açılan sahte diploma davasında son durum ne

Savcılık iddianamesinde, "Ekrem İmamoğlu diplomayı hileli şekilde aldı ve sahtecilik suçuna iştirak etti" ifadelerine yer verildi. Söz konusu iddianamede, İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Yargı süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun lisans diplomasına ilişkin "sahte belge" tespitlerinin yer almasının ardından başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında,"resmi belgede sahtecilik" suçu üzerinden işlem yapıldı.

Öte yandan, İstanbul Üniversitesi de önemli bir karar aldı. Üniversite yönetimi, İmamoğlu'nun da dahil olduğu toplam 28 kişinin diplomalarının,"yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu.