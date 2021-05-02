Ekrem İmamoğlu duyurdu: Rekor fiyata satılan Kanuni tablosu İBB'ye hediye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayında İngiltere'deki bir müzayedede rekor fiyata satın alınan Kanuni Sultan Süleyman portresinin alıcı tarafından İBB'ye bağışlandığını açıkladı.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

"İBB'YE DUYULAN GÜVEN, GURUR VERİCİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda bu eserin Kanuni Sultan Süleyman portresi olduğunu açıkladı.İmamoğlu açıklamasında şunları ifade etti: "Evine dönüyor! Mart ayında İngiltere'deki müzayedede rekor fiyata satılan Kanuni Sultan Süleyman portresi eser alıcısı tarafından İBB'ye bağışlanmıştır. Böylesi kıymetli bir eserin İstanbul'a bağışlanması ve İBB'ye duyulan güven gurur verici. İstanbul'a hayırlı olsun."