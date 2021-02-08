Ekrem İmamoğlu'dan 2023 mesajı: Cumhurbaşkanlığı makamı nasıl olsa bize geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerle bir araya gelerek yeni projeleri hakkında bilgi verdi. HIZRAY'ı hayata geçirmek istediklerini ve bu projenin İstanbul'a nefes aldıracağını söyleyen İmamoğlu, şimdiden projeye talip olanlar olduğunu ancak hayata geçmesi için Kamu Yatırım Programı'na alınması ve Cumhurbaşkanı onayı gerektiğini hatırlattı.

"2023'TEN SONRA CUMHURBAŞKANI MAKAMI BİZE GEÇECEK"

Gazeteci Mehmet Tezkan, "Bu proje gerçekleşmez. Cumhurbaşkanı onaylamaz" deyince İmamoğlu "2023'ten sonra sorunumuz kalmayacak. 2023'te nasıl olsa Cumhurbaşkanı makamı bize geçecek işlerimiz kolaylaşacak, benim derdim 2023'e kadar beklemeden bazı projeleri hayata geçirmek, ısrarım bu" ifadelerini kullandı.

"BAZI YATIRIMLAR İÇİN AĞUSTOSTAN BERİ CEVAP BEKLİYORUZ"

300 milyon euroluk yeni borçlanma talepleri olduğunu da ifade eden İmamoğlu "Bunun için de tam 9 aydır bekliyoruz. Metrobüs araçlarımız eski. 300 aracı yenilemek için meclisten yetki aldık. Yurt dışı borçlanması için yetki istedik. Ancak ne yazık ki; 2021 Yatırım Planı'na alınmadı isteğimiz. İşlemler bugün başlasa, otobüsün İstanbul'a gelmesi 1 yıl sürer. Bazı yatırımlar için ağustostan beri cevap bekliyoruz" diye konuştu.