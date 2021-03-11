Ekran diyetini bozan Volkan Konak, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkacak
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Ekran diyetini bozan Volkan Konak, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkacak

11.03.2021 23:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 01:01

Karadeniz müziğinin efsane ismi Volkan Konak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ekranlara yeniden döneceği duyurdu. Hazırlıkların başladığını kaydeden Konak, yakın zamanda izleyici ile buluşacağını kaydetti.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can ve Hakan Altun'un ardından sevilen isim de ekranlara dönüş yapıyor. Karadeniz müziğinin akla ilk gelen isimlerinden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerinin uzun süredir beklediği müjdeyi verdi.

"ÇOK YAKIN TARİHTE BAŞLAYACAĞIZ"

Ekranlara yeniden dönme kararı alan ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Çok yakın tarihte başlamak üzere, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak televizyon programı için anlaşmış bulunmaktayız. Müzikal hazırlıklar, dekor ve teknik çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kendine, bize, sanata ve yaşamaya kıymet verenlere armağan olsun. Kanalın adı ve yayın tarihi, yapımcı ve kanal yönetimi tarafından duyurulacaktır."

Ekran diyetini bozan Volkan Konak, ekranlara geri dönüyor
Ekran diyetini bozan Volkan Konak, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkacak
Haber Yorumları (2)
BİROL: Parasiz kalmiszor kedi misali
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SAKARYALI HATUN: Karadeniz müziğini sevmem.
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500
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