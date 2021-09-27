EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
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EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Engelli vatandaşların devlet memuru olması için yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak edilmekte. Peki, EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 Ekpss tarihi binlerce aday tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan EKPSS ile ilgili vatandaşlar internette en çok "EKPSS tercih ne zaman? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tarihleri ne zaman? Bu yıl var mı?" gibi soruları araştırmakta. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EKPSS 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, BU SENE VAR MI?

EKPSS 2 yılda bir uygulanıyor. En son 2020'da uygulanan EKPSS, 2021 yılında yapılmayacak, 2022'de yapılacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabiliyor. Sağlık kurulu raporlarında %40'tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya başvuramıyor. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BU YIL EKPSS VAR MI, OLACAK MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 yılında olmayacak. Sınav 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2020 yılında yapıldığı için yeni sınav 2022 yılında yapılacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EKPSS 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın hangi tarihte yapılacağı ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini açıklaması ile birlikte netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda bir sonraki yılın sınav takvimi kasım ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasımda yayınlanması bekleniyor.

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