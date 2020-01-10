EKPSS sonuçları açıklandı! EKPSS kura sonuçları, EKPSS yerleştirme sonuçları

10.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:11

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarında ÖSYM, toplamda bin 41 adaya kura ile yerleştirme yaptı. EKPSS kura ile engelli personel alımı yerleştirme sonuçları ise https://sonuc.osym.gov.tr adresinden adayların erişime açıldı. EKPSS nedir? EKPSS ne zaman 2020?

EKPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında, 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandı. Buna göre; 396 ortaöğretim, 428 önlisans, 217 lisans mezunu alımı yapıldı.

EKPSS KURA SONUÇLARI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını 09 Ocak 2020 itibariyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

EKPSS yerleştirme sonucu için tıklayın...

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" sayesindeAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan protokoller ile ÖSYM tarafından hazırlanan sınav sistemidir.

Daha önce engellilere yönelik sınav olmadığından her kurum kendi ihtiyacına göre personel alımı yapıyor ve alım sistemi geliştiriyordu. Engelli memur alımları hakkında ilk olarak merkezi sınav 2012 yılında Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) adıyla engelli memur adaylarına yönelik yapıldı. Sınavın adı 2014 yılında değişerek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) olarak gerçekleştirildi.