EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı! EKPSSS kura sonuçları açıklandı! EKPPS sonuç sorgulama!

2021 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Adayların merakla beklediği gelişme sonrası EKPSS kura sonuçları nasıl öğrenilir merak edildi.

2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte EKPPS sonuç sorgulama sayfası!

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Ocak 2021 tarihinde saat 15.05'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

SINAV SONUCU İLE YAPILAN YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ