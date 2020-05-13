Ekoturizmde yeni rota çalışmaları sürüyor
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Ekoturizmde yeni rota çalışmaları sürüyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği hazırlık sürecinde Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir Karaloğlu başkanlığında, video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirildi.

Ekoturizmde yeni rota çalışmaları sürüyor
13.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:41

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 'Yeni Ekoturizm Ürünleri Oluşturulması', 'Ekoturizm Altyapısınıan ve Üstyapısının İyileştirilmesi', 'Bölge Ekoturizm Rotalarının Bilinirliğinin Artırılması' özel amaçları ile hazırladığı 'Ekoturizm Sonuç Odaklı Programı' kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda; Batı Akdeniz kıyı şeridine sıkışmış turizm faaliyetlerinin yeni ekoturizm ürünleri ile çeşitlendirilmesi suretiyle Bölge turizminin katma değerinin artırılması amacıyla Güdümlü Proje Desteği hazırlıklarına başladı.

Bu toplantıda; Torosların ardındaki doğal, kültürel, manevi ve tarihi zenginlikleri turizme kazandırmak için planlama çalışmaları süren 'Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası' ele alındı. İlgili kurumların katıldığı toplantıda; muhtemel proje uygulayıcısı kurumlar değerlendirildi, proje ekipleri ve iş planları konuları ele alındı.

Ekoturizm Sonuç Odaklı Programı kapsamında BAKA'nın 2020 yılı başından bu yana sürdürmekte olduğu planlama çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme sunumuyla başlayan toplantıda; planlama çalışmaları süren ve destinasyonu, 'Lyrboton Kome Arkeoparkı', 'Ekşili Köyü-Göleti', 'Kocain Mağarası', 'Döşemealtı Antik Kral Yolu' olarak tasarlanan rotanın tasarımı da görüşüldü.

İLGİLİ KURUMLAR İLE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Vali Karaloğlu'nun başkanlığındaki toplantıya, Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya, Milli Emlak Daire Başkanı Oğuzhan Sürmeli, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ile BAKA uzmanları katıldı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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