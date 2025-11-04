Haberler

Türk Hava Yolları ve Pegasus Arasında Önemli Anlaşma

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş ile Pegasus Hava Yolları, Airbus A320neo filosu için yapılan bakım ve revizyon hizmetleri için altı yıllık bir anlaşma imzaladı. İş birliği, Türk havacılığının global rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

TÜRK Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş ile Pegasus Airbus A320neo filosu için iniş takımı revizyonları ve üs bakım hizmetlerini kapsayan bir anlaşma imzladı.

Yapılan anlaşma kapsamında Pegasus A320neo filosunun iniş takımları için önümüzdeki altı yıl boyunca Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin bakım ve revizyon uzmanlığından yararlanacak. Ayrıca 2025 sonbahar – 2026 kış döneminde havayolunun Airbus A320neo uçaklarının bakımlarını Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin ekipleri yapacak.

İŞ ORTAKLIĞINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Anlaşma ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "Pegasus Hava Yolları ile yirmi yılı aşan ortaklığımızı yeni anlaşmalarla güçlendirmeye, hizmet yelpazemizi bu önemli iş ortağımız için genişletmeye devam ediyoruz. Yıllar boyunca uzmanlığımıza duydukları sarsılmaz güven için Pegasus Hava Yolları'na teşekkür ediyor, küresel havacılıkta Türkiye'nin rolünü artırmak için çalışıyoruz" dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNİ DESTEKLİYORUZ

İş birliğinin devamı hakkında, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk de şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ile yıllara dayanan iş birliğimizi, A320neo filomuzu kapsayan bu yeni anlaşmalarla daha da ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Havacılıkta sürdürülebilir büyümenin temelinde güçlü teknik yetkinlikler, verimlilik ve güvenilir iş ortaklıkları yer alıyor. Biz de Pegasus olarak, operasyonel mükemmeliyeti sürekli kılarken Türk havacılığının küresel rekabet gücünü artıracak yerli iş birliklerini desteklemeyi önemsiyoruz. Bu anlaşma, sadece bugünün değil, geleceğin havacılığını birlikte inşa etme vizyonumuzun da bir yansıması."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
