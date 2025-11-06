Haberler

THY, Air Europa'nın Azınlık Hissesi İçin Sözleşmeleri İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları, İspanyol havayolu Air Europa'nın azınlık hissesini almak için işlem dokümantasyon sürecini tamamladığını ve sözleşmeleri imzaladığını açıkladı. Bu hamle, Türkiye ile İspanya arasındaki ulaşımı ve ekonomik katkıyı artırmayı hedefliyor.

TÜRK Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu Air Europa'nın azınlık hissesini alma süreci ile ilgili olarak işlem dokümantasyon süreci tamamlandığını ortaklık sözleşmesi ve buna bağlı diğer işlem sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde,"19.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U.'dan ("Air Europa") azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifi şirket tarafından kabul edilmişti. Gelinen noktada, taraflar arasında işlem dokümantasyon süreci tamamlanmış olup, ortaklık sözleşmesi ve buna bağlı diğer işlem sözleşmeleri imzalanmıştır. Böylece, ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmiştir. Bu sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Daha önceden belirtildiği üzere ilgili işlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermektedir. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzeltmelere bağlı olarak edinilecek azınlık pay oranının %25 ila %27 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 ünlüye takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Günlerdir aranan anne ve oğlunun görüntüleri çıktı

İşte günlerdir aranan anne ile oğlunun son görüntüleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay

Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! Sevgilisiyle fotoğrafı olay
Bolu'da yere izmarit ve çöp atmanın cezası 152 bin TL'ye çıkarıldı

Bu şehirde yere izmarit atanlar yandı! Cezası 152 bin TL'ye çıktı
Osimhen'in tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu

Tarihi maç sonrası koridorda yaşadıkları olay oldu
Muslera'dan Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda flaş paylaşım

Ajax-Galatasaray maçı tam biteceği anda telefona sarıldı
Banu Alkan kardeşini gözyaşlarıyla uğurladı: Pırlantamı kaybettim

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Mamdani'nin sarf ettiği cümle Trump'ı fena kızdırdı: Çok tehlikeli bir açıklama

Müslüman başkanın sarf ettiği cümle Trump'ı küplere bindirdi
New York'un en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?

Kentin en genç first lady'si! Suriyeli sanatçı Rama Duwaji kimdir?
Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu

Galatasaray Ajax'ı devirdi, çılgın parayı kasasına koydu
Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor

Kara kış 'La Nina' ile kapıyı çalacak! 39 ilimize birden kar geliyor
Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Manşetler alev alev! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.