THY, Air Europa'nın Azınlık Hissesi İçin Sözleşmeleri İmzaladı

TÜRK Hava Yolları (THY), İspanyol havayolu Air Europa'nın azınlık hissesini alma süreci ile ilgili olarak işlem dokümantasyon süreci tamamlandığını ortaklık sözleşmesi ve buna bağlı diğer işlem sözleşmelerinin imzalandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde,"19.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Ortaklığımızın küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu pekiştirmekle beraber Latin Amerika bölgesinde yeni turizm pazarlarının açılması, İspanya ile Türkiye arasındaki yolcu ve kargo uçuş ağını geliştirerek ülkemize gelen turist sayısını ve ekonomik katkıyı artırmak amaçlarıyla Air Europa Holding S.L.U.'dan ("Air Europa") azınlık payı alınmasına yönelik bağlayıcı teklifi şirket tarafından kabul edilmişti. Gelinen noktada, taraflar arasında işlem dokümantasyon süreci tamamlanmış olup, ortaklık sözleşmesi ve buna bağlı diğer işlem sözleşmeleri imzalanmıştır. Böylece, ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde gerekli izinlerin alınması aşamasına geçilmiştir. Bu sürecin yaklaşık 6 ila 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Daha önceden belirtildiği üzere ilgili işlem büyük çoğunluğu sermaye artışı şeklinde 300 milyon Euro'luk bir yatırımı içermektedir. Kapanış aşamasındaki teknik ve finansal düzeltmelere bağlı olarak edinilecek azınlık pay oranının %25 ila %27 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. Konuyla ilgili olarak yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır"denildi.