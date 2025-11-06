Orzax ciro içindeki ihracat payını 2028'e kadar yüzde 25 artırmayı hedefliyor

Orzax, ihracat payını 2028'e kadar yüzde 35'e çıkararak küresel pazarın etkili aktörleri arasında yer almayı hedefliyor.

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, düzenlenen basın toplantısında, şirketin mevcut yatırımlarıyla küresel pazardaki hedeflerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de takviye edici gıda pazarının eczane kanalında kutu bazındaki yaklaşık yüzde 20'lik payına sahip olan şirket, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tam kapasiteyle üretim yaptığı mevcut fabrikasından sonra şirket, ikinci büyük üretim tesisini 1,6 milyar liralık yatırımla bu yıl içerisinde İstanbul'da faaliyete geçirecek.

Gelecek dönemde ilaç üretimi alanına da yatırım yapmayı planlayan şirket, formülasyon ve fonksiyonel ürünlerle hem sporcu beslenmesi hem de genel sağlık kategorilerinde pazar payını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, 40 milyon dolarlık yatırımla Kazakistan'da kuracağı yeni tesisi 2027'de faaliyete alacak.

Tesis, ülkenin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarını değerlendirerek hem yerel hem de küresel pazarlara üretim yapacak. Şirket, fabrikanın tamamlanmasıyla aylık 3 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

"Yatırımlarımızı dünya çapında büyütmeyi hedefliyoruz"

Toplantıda konuşan Orzax Genel Müdürü Alimoğlu, Türkiye'de kazanılan sektörel liderliğini bilimsel yaklaşımlarla küresel pazarlara taşıdıklarını belirterek, bu vizyonla yatırımlarını dünya çapında büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

Alimoğlu, 20 yıldır bilimin rehberliğinde büyüyen bir şirket olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"2024'te sadece AR-GE'ye 55 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım, küresel ölçekte inovatif ve bilim temelli ürünler geliştirme hedefimizin bir göstergesidir. Ülkemizde eczane kanalında 2024 sonu itibarıyla 750 milyon dolara ulaşan takviye edici gıda pazarının, globalde 2030 'a kadar 200 milyar dolar olması bekleniyor."

Türkiye'de kazandıkları liderliği, ihracatla daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Alimoğlu, cirolarının yüzde 10'unun ihracattan geldiğini, 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Alimoğlu, açılması planlanan fabrikayı devreye alınca kapasitelerini rahatlatmış olacaklarını dile getirerek, halihazırda iç piyasada büyümeyi sürdürdüklerini söyledi.

Bir taraftan da ihracat hızlandığı için geleceğe yönelik kapasite planlamaları yaptıklarına işaret eden Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kapasiteye cevap verecek yatırımlardan birisi bu olacak. Yeni fabrikada, ham madde boyutunu daha büyük endüstriyel çapta üretmek üzerine olacak. Yeni kuracağımız fabrikada farklı ham maddeler üzerine de çalışıyoruz. Hem AR-GE çalışmalarını hem de endüstriyel çapta üretimleri üzerine bir yatırım yapıyor olacağız."

"Dermokozmetik alanına güçlü giriş yapacağız"

Alimoğlu, AR-GE çalışmalarının ardından dermokozmetik alanına da güçlü giriş yapacaklarına dikkati çekerek, "Bugün neredeyse tamamen ithal ürünlerin hakim olduğu bu pazarda, tüketicilerimize yerli ve bilim temelli ürünler sunmayı hedefliyoruz." dedi.

İç pazarda büyümelerini destekleyecek yeni ürün yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Alimoğlu, "Vitamin ve mineral takviyesi kategorisinde mevcut portföyümüzü geliştirirken, sporcu beslenmesi alanında da sporcuların ihtiyaç duyduğu dozlara özel formüller üzerinde çalışıyoruz. Bu alanda geliştirdiğimiz yeni ürün gruplarının iç pazardaki büyümemize önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Alimoğlu, Kazakistan'daki üretim tesisinin, Orta Asya'dan Rusya ve Çin'e, Kafkasya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan bir coğrafyada erişimi kolaylaştıran stratejik merkez olacağını söyledi.

Kazakistan operasyonlarında halihazırda 23 kişinin görev yaptığını anlatan Alimoğlu, bu sayının kısa sürede 50'ye çıkarılmasının planlandığını dile getirdi.

Alimoğlu, biyo-uygunluk ve etkinlik testleri dahil tüm AR-GE süreçlerini yürüttükleri merkezin, Nuvita Biosearch Center (NBC) adıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021'de tescillendiğini, buradaki çalışmalarla Orzax'ın 2024'te 9 patent başvurusu yaptığını aktardı.

Probiyotik AR-GE projelerinin, 21'i Almanya'daki gen bankasına kaydedilen 1000'den fazla yerli suşun tanımlanmasıyla öne çıktığını anlatan Alimoğlu, AR-GE merkezinde, mikroalg kaynaklı vegan Omega-3, B12 ve astaksantin üretimi çalışmaları sürdüğünü, hedeflerinin 2026'ya kadar 53,4 milyar dolara ulaşması beklenen küresel probiyotik pazarından pay almak olduğunu ifade etti.

Alimoğlu, "Bilimden Gelen Güven" ilkesiyle ürün inovasyonundan uluslararası pazarlara, eczacı-tüketici ilişkilerinden sürdürülebilir üretim teknolojilerine kadar tüm süreçlerinde bilim temelli büyüme stratejisi izlediklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerini, topluma karşı sorumluluklarını önemsediklerini belirten Alimoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kurumsal sosyal sorumluluğu şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, eğitimden sağlığa, spordan dayanışmaya uzanan geniş bir yelpazede kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bizler, gençlerin eğitimine destek verirken, dezavantajlı bölgelerde sağlık alanında kapasite geliştirme çalışmalarına katkı sunuyor, sporun birleştirici gücüne de inanarak kulüpleri destekliyoruz. Toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda sürdürülebilir çözümler üretmeyi bir görev olarak görüyoruz."