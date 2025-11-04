MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi Hakkında Rekabet Soruşturması Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu tarafından, MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Rekabet Kurumu tarafından, kadın, erkek, çocuk ile medikal kategorilerinde terlik ve ayakkabı üretimi ve dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren MUYA Poliüretan Kauçuk Sanayi hakkında soruşturma başlatıldı. Kurumdan yapılan açıklamada, soruşturmanın MUYA'nın Türkiye genelindeki yetkili satıcılarına yönelik rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar yürüttüğü iddialarına ilişkin başlatıldığı açıklandı.

İddialarda, MUYA'nın, hem fiziksel mağazalar üzerinden satış yapan perakendecilerin hem de e-ticaret platformlarında faaliyet gösteren bayilerinin yeniden satış fiyatlarını belirlediği ve bayilerin pasif satışlarını engellediği ileri sürüldü. Başka bir ifadeyle şirketin, bayilerin ve perakendecilerin ürünleri kendi belirledikleri fiyatlarda satmalarını ve bayilerin farklı bölgelerdeki müşterilerden gelen ürün taleplerini karşılamak üzere satış yapmalarını engellediği iddia edildi.

Kurul tarafından yürütülen soruşturmada ise bu uygulamaların rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirilecek ve deliller ışığında MUYA'nın Kanun'u ihlal edip etmediği tespit edilecek. - ANKARA