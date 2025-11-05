Haberler

Martı’dan Yeni Hizmet: Martı Kurye İle Teslimat Kolaylığı

Martı’dan Yeni Hizmet: Martı Kurye İle Teslimat Kolaylığı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin milli mobilite uygulaması Martı, Martı Kurye hizmetini başlatarak şehir içindeki gönderilere pratik çözümler sunmaya başladı. İlk etapta İstanbul'da sunulan bu hizmet, kısa süre içinde tüm Türkiye'de kullanılabilir hale gelecek.

Türkiye'nin milli mobilite uygulaması Martı, yeni hizmeti Martı Kurye ile birey ve işletmelerin şehir içindeki gönderilerine araba ve motosiklet seçenekleriyle pratik çözümler sunduğunu duyurdu.

Martı, yeni hizmeti Martı Kurye ile birey ve işletmelerin şehir içindeki gönderilerine araba ve motosiklet seçenekleriyle pratik çözümler sunuyor. İlk etapta İstanbul'da pilot olarak kullanıma açılan Martı Kurye, kullanıcı deneyimi ve operasyonel süreçlerin değerlendirilmesinin ardından kısa süre içerisinde bütün şehirlerimizde hizmet vermeye başlayacak.

Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, yeni iş koluna ilişkin yaptığı açıklamada, "Martı olarak şehir yaşamını kolaylaştıran, yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen çözümler üretmeye devam ediyoruz. Yeni hizmetimiz Martı Kurye de kullanıcıların günlük hayatındaki teslimat ihtiyaçlarını hızlı ve çevreci biçimde karşılamak için önemli bir adım. Hedefimiz, Türkiye'nin her şehrine uzanan milli bir teslimat ağı kurarak yerli teknoloji gücünü şehir içi lojistiğe taşımak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
CHP'nin itirazı reddedildi, İstanbul'da kayyum devam edecek

Mahkeme CHP'nin İstanbul itirazıyla ilgili kararını verdi
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi

Kimlik isteyen polise sosyal medyasını açtı, 46 bin lira ceza yedi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: kızı savcılığa çağrıldı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Kızını ifadesi ortaya çıktı
Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı

Kahvehanedeki vahşette lastik patladı, katil yakalandı
Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu felaketi: 66 ölü

Kalmaegi Tayfunu felakete yol açtı: 66 ölü, onlarca kayıp
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz

Beyaz Saray duyurdu: Satışı yasaklandı, ABD dışına çıkamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.