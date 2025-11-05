Kütahya'da Gübre Üretim ve Bayileri Denetlendi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ildeki gübre üretim yerleri ve gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Üreticilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ildeki gübre üretim yerleri ve gübre bayilerinde yapılan kontrollerde sıvı ve katı gübrelerden toplam 10 numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin korunması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA