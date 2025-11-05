Haberler

Kütahya'da Gübre Üretim ve Bayileri Denetlendi

Kütahya'da Gübre Üretim ve Bayileri Denetlendi
Güncelleme:
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gübre üretim yerleri ve bayilerinde denetim gerçekleştirerek üreticilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşımını sağlamayı hedefliyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ildeki gübre üretim yerleri ve gübre bayilerinde denetimler gerçekleştirildiği bildirildi.

Üreticilerin güvenilir ve kaliteli gübreye ulaşmasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ildeki gübre üretim yerleri ve gübre bayilerinde yapılan kontrollerde sıvı ve katı gübrelerden toplam 10 numune alınarak analiz için laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, üretimde verimliliğin artırılması ve çiftçilerin korunması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ifade ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
