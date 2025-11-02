Haberler

Köprübaşı'nda Dört Mevsim Çilek Üretimi Devam Ediyor

Köprübaşı'nda Dört Mevsim Çilek Üretimi Devam Ediyor
Güncelleme:
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çilek üretimi aralıksız sürerken, Kasım ayında kilosu 150 liraya satılmakta. İlçedeki çilekler, aroması ve tescilli markası ile üreticilere büyük kazanç sağlıyor.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde çilek üretimi dört mevsim aralıksız sürüyor. Kasım ayında kilosu 150 liraya alıcı bulan Köprübaşı çileği, aroması ve tescilli markasıyla üreticinin yüzünü güldürürken ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.

İlçede yaklaşık 4 bin dekar alanda yetiştirilen çilekler, bahar ve yaz aylarının ardından kış mevsiminde de hasat edilmeye devam ediyor. Bin bir zahmetle toplanan çilekler, Manisa'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

Kasım ayında da üretimini sürdüren çilek üreticisi Murat Yıkıncı, örtü altında 9 dekar alanda üretim yaptığını belirterek, "Köprübaşı çileği hem açık arazide hem de sera altında yetişiyor. Fiyatlar sezonuna göre gayet iyi. Kilosu 150 liradan başlıyor, toptancının ilgisi de güzel. Yüzümüz gülüyor, cebimiz para görüyor. İlçemizde dört mevsim çilek hasadı yapılabiliyor. Köprübaşı çileği artık markalaşmış bir ürün" dedi.

Köprübaşı çileğinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi ile tescillendiğini hatırlatan Yıkıncı, ürünün yıl boyunca aranır hale geldiğini vurguladı.

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu ise çilek üretiminin ilçe ekonomisinde büyük payı olduğunu belirterek, "Toplam 4 bin dekarda yaklaşık 500 üreticimiz çilek yetiştiriyor. Kış sezonunda üretimi artırmak için tünel sera çalışmalarını genişletiyoruz. Köprübaşı çileği tadı, aroması ve kalitesiyle fark oluşturuyor. Çiftçilerimize her türlü teknik desteği vermeye devam ediyoruz. Allah kazançlarını bereketli eylesin" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
