Haberler

E-Ticarette Güvenli Ödeme Altyapısının Önemi Vurgulanıyor

E-Ticarette Güvenli Ödeme Altyapısının Önemi Vurgulanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birfatura CEO'su İbrahim Bayır, son günlerde yaşanan ödeme sistemi aksaklıklarının, dijital ticarette güvenli ödeme altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. E-ticaretin sürdürülebilir büyümesi için güvenli ödeme süreçlerinin kritik olduğuna dikkat çekti.

Bazı ödeme sistemlerinde son günlerde yaşanan geçici aksaklıkların, e-ticaret ekosisteminde güvenli ödeme altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Birfatura CEO'su İbrahim Bayır, "E-ticarette güven sadece ürünle değil, ödeme sisteminin istikrarıyla da inşa edilir" dedi.

Son günlerde bazı ödeme sistemlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durması, dijital ticaret dünyasında kısa süreli gecikmelere ve planlama sorunlarına sebep oldu. Yaşanan bu süreç, güvenli ve sürdürülebilir bir ödeme altyapısının, dijital ekonominin temel taşlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok işletmenin günlük operasyonlarını satış gelirleriyle yürüttüğünü, ödeme akışında yaşanan küçük gecikmelerin bile zincirleme etkilere yol açabildiğini söyleyen BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "E-ticaret, bugün binlerce işletmenin büyüme motoru. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması, satış kadar ödeme süreçlerinin de güvenli bir şekilde ilerlemesine bağlı. Son gelişmeler, hem işletmeler hem de müşteriler açısından 'paranın zamanında ve doğru şekilde yönetilmesi' konusunun ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Birçok işletme, günlük satış gelirleriyle operasyonlarını sürdürürken; ödeme akışında yaşanan kısa gecikmeler bile iş planlarını etkileyebiliyor. Bu durum, markalara nakit akışını çeşitlendirmenin ve muhtemel gecikmelere karşı alternatif planlar oluşturmanın önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

BirFatura'nın hedefinin, her ölçekteki işletmenin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek olduğunu belirten Bayır, "Birfatura olarak biz, işletmelerin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Amacımız, her ölçekteki markanın sadece satışta değil, tahsilat tarafında da güven içinde ilerlemesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki, güvenli bir finansal yapı, dijital ticaretin uzun ömürlü büyümesinin temelidir" diye konuştu. İşletmeler için birkaç hatırlatma da yapan İbrahim Bayır, "İşletmeler için farklı sistemleri hazır tutmak, muhtemel aksamalarda iş sürekliliğini sağlar. Lisanslı ve denetlenen altyapılar her zaman daha sağlamdır. Kısa vadeli kriz planları oluşturmalı. Küçük önlemler, büyük kayıpların önüne geçer. Müşteri ile açık iletişim kurmak da önemli. Şeffaflık, güvenin en önemli parçasıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, son yaşanan gelişmeler dijital ekonominin kalbinde "güven" unsurunun yer aldığını bir kez daha ortaya koydu. BirFatura, işletmelerin bu güvenli zeminde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğini açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte yüklü meblağın kaynağı

Selim İmamoğlu'na MASAK raporundaki paralar soruldu! İşte kaynağı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.