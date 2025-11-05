E-Ticarette Güvenli Ödeme Altyapısının Önemi Vurgulanıyor

Bazı ödeme sistemlerinde son günlerde yaşanan geçici aksaklıkların, e-ticaret ekosisteminde güvenli ödeme altyapısının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Birfatura CEO'su İbrahim Bayır, "E-ticarette güven sadece ürünle değil, ödeme sisteminin istikrarıyla da inşa edilir" dedi.

Son günlerde bazı ödeme sistemlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durması, dijital ticaret dünyasında kısa süreli gecikmelere ve planlama sorunlarına sebep oldu. Yaşanan bu süreç, güvenli ve sürdürülebilir bir ödeme altyapısının, dijital ekonominin temel taşlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok işletmenin günlük operasyonlarını satış gelirleriyle yürüttüğünü, ödeme akışında yaşanan küçük gecikmelerin bile zincirleme etkilere yol açabildiğini söyleyen BirFatura CEO'su İbrahim Bayır, "E-ticaret, bugün binlerce işletmenin büyüme motoru. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir olması, satış kadar ödeme süreçlerinin de güvenli bir şekilde ilerlemesine bağlı. Son gelişmeler, hem işletmeler hem de müşteriler açısından 'paranın zamanında ve doğru şekilde yönetilmesi' konusunun ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Birçok işletme, günlük satış gelirleriyle operasyonlarını sürdürürken; ödeme akışında yaşanan kısa gecikmeler bile iş planlarını etkileyebiliyor. Bu durum, markalara nakit akışını çeşitlendirmenin ve muhtemel gecikmelere karşı alternatif planlar oluşturmanın önemini bir kez daha hatırlattı" dedi.

BirFatura'nın hedefinin, her ölçekteki işletmenin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek olduğunu belirten Bayır, "Birfatura olarak biz, işletmelerin finansal süreçlerini daha şeffaf ve güvenli hale getirmek için çalışıyoruz. Amacımız, her ölçekteki markanın sadece satışta değil, tahsilat tarafında da güven içinde ilerlemesini sağlamak. Çünkü biliyoruz ki, güvenli bir finansal yapı, dijital ticaretin uzun ömürlü büyümesinin temelidir" diye konuştu. İşletmeler için birkaç hatırlatma da yapan İbrahim Bayır, "İşletmeler için farklı sistemleri hazır tutmak, muhtemel aksamalarda iş sürekliliğini sağlar. Lisanslı ve denetlenen altyapılar her zaman daha sağlamdır. Kısa vadeli kriz planları oluşturmalı. Küçük önlemler, büyük kayıpların önüne geçer. Müşteri ile açık iletişim kurmak da önemli. Şeffaflık, güvenin en önemli parçasıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ederken, son yaşanan gelişmeler dijital ekonominin kalbinde "güven" unsurunun yer aldığını bir kez daha ortaya koydu. BirFatura, işletmelerin bu güvenli zeminde büyümelerine destek olmayı sürdüreceğini açıkladı. - İSTANBUL