Cezaların Artırılması ve Şeffaflık İçin Düzenlemeler Gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Cezaları artırma yönünde düzenlemeleri yapma çabamız olacak. Güçlü mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıflar. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Düzenlemeleri yapacağız. Şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeler, manipülasyon ile mücadelede cezaların ağırlaştırılması gündemimizde." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi