Cezaların Artırılması ve Şeffaflık İçin Düzenlemeler Gündemde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansal manipülasyonlarla mücadele kapsamında cezaların artırılacağı ve şeffaflığın sağlanması için düzenlemelerin yapılacağını açıkladı. Güçlü bir mücadelenin önemine vurgu yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Cezaları artırma yönünde düzenlemeleri yapma çabamız olacak. Güçlü mücadele edemezsek bu alana olan güven zayıflar. Bu bizim olmazsa olmazımızdır. Bazı fonlar üzerinden bu manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Düzenlemeleri yapacağız. Şeffaflığın artırılmasına yönelik düzenlemeler, manipülasyon ile mücadelede cezaların ağırlaştırılması gündemimizde." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi