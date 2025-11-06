Cengiz Enerji'nin Yeni CEO'su Ahmet Türkoğlu Oldu

Cengiz Enerji'nin yeni üst yöneticisi ( Ceo ) Ahmet Türkoğlu oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji sektöründe 27 yılı aşkın deneyime sahip Türkoğlu, 3 Kasım itibarıyla şirketin Ceo'su olarak göreve başladı.

Türkoğlu, kariyeri boyunca petrol ve doğal gaz arama-üretim faaliyetlerinden elektrik ve gaz piyasalarının yapılandırılmasına, yenilenebilir enerji sertifika sistemlerinin geliştirilmesinden karbon ticareti altyapısına kadar enerji sektörünün farklı alanlarında yönetici pozisyonlarında görev yaptı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak çalışan Türkoğlu, Türkiye'deki kara ve deniz sahalarındaki operasyonların yanı sıra Irak, Azerbaycan, Somali, Rusya, Kolombiya ve Pakistan gibi ülkelerde yürütülen uluslararası projelerin yönetiminden sorumluydu.

Bu dönemde yıllık 8 milyar dolarlık yatırım ve işletme bütçesi yönetimi gerçekleştirdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'de 2018-2024 yıllarında CEO olarak görev alan Türkoğlu, Türkiye'nin spot gaz piyasasının, vadeli elektrik ve gaz piyasalarının, yenilenebilir enerji sertifika sistemi YEK-G'nin ve ulusal karbon ticareti altyapısının kurulmasında aktif rol üstlendi.

Ayrıca Avrupa Enerji Borsaları Birliği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etti.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu olan Türkoğlu, Executive MBA eğitimini de aynı üniversitede tamamladı.

Türkoğlu, yeni görevinde Cengiz Enerji'nin üretim, yatırım ve sürdürülebilir büyüme stratejilerine liderlik edecek.

Türkiye'nin önde gelen özel sektör enerji yatırımcılarından Cengiz Enerji, toplam 5 bin 220 megavat kurulu gücü ile ulusal enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Portföyünün 3 bin 229 megavatı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmakta olup, hidroelektrik, güneş, rüzgar ve doğal gaz kombine çevrim santralleriyle faaliyet göstermektedir.

Şirket aynı zamanda yurt dışında da enerji üretimi ve yatırım projeleri yürütüyor.