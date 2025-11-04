Haberler

Burhaniye Pazarında Zeytin Odunundan Mutfak Gereçleri İlgi Görüyor

Güncelleme:
Zeytin ağaçlarından yapılan mutfak gereçleri, Musa Bozkurt tarafından Burhaniye Pazarında satışa sunuluyor. Zeytin odunlarının bakteri barındırmaması, bu ürünlerin ilgisini artırıyor.

Burhaniye Pazarında zeytin ağaçlarından yapılan mutfak gereçleri ilgi gördü. Eskiden yakacak olarak kullanılan zeytin odunlarından mutfak gereçleri yapan Musa Bozkurt, zeytin ağacının bakteri barındırmadığını söyledi.

İzmir'in Bergama İlçesine bağlı Oruçlar Mahallesinde oturan Musa Bozkurt'un zeytin ağaçlarından hazırladığı mutfak gereçleri ilgi gördü. Edremit Körfezindeki pazarlara gittiğini kaydeden Musa Bozkurt, zeytin ağacının bakteri barındırmadığını söyledi. Evinin bir odasını atölye haline getirdiğini kaydeden 34 yaşındaki Musa Bozkurt, " Yöremizde çok miktarda zeytin ağacı bulunmaktadır. Zeytinde budama sırasında kesilen dallar odun olarak kullanılıyordu. Son zamanlarda biz bunlardan mutfak gereçleri yapmaya başladık. Zeytin odunlarından kaşık, kepçe ıspatula, havan ve kesme tahtası gibi mutfak araçları yapıyoruz. Bunlar bakteri barındırmadığı için de çok tutuluyor. Eskiden bunları odun yapıyorduk. Şimdilerde zeytin odunu da bu mutfak gereçleri nedeniyle değerlendi. Ben Edremit Körfezindeki pazarlarda bunları satıyorum. Mutfak gereçlerini 50 lira ile 200 lira arasında fiyatlarla satıyoruz. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
title
