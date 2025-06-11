9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri sahiplerini buldu

Işıl Açıkkar ve Mehmet Aydın'ın sunuculuğunu üstlendiği, kısa adı İSTİNDER olan İstanbul İş İnsanları Derneği ile Türkiye'nin iş platformu İşte Türkiye tarafından organize edilen "9. Türkiye Brand Summit ve Türkiye Altın Marka Ödülleri Töreni", iş dünyası, medya, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 500 kişinin önemli katılımıyla içinde gerçekleşti.

"MOTTOMUZU 'GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN TÜRK MARKALARINI SEÇİN' BELİRLEDİK"

Törene ev sahipliği yapan Türkiye Brand Summit Kurucu İstanbul İş İnsanları Derneği Başkanı Nedim Delibaş gecede yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye'nin global markaları ile yerel markalarının buluştuğu bir organizasyon yaptık. Mottomuzu bu yıl 'Güçlü Bir Türkiye İçin Türk Markalarını Seçin' belirledik. Türk markalarının dünya pazarında söz sahibi olması için bu tür organizasyonlar markalara motivasyon oluyor. Bizde bunun sorumluluğunu bilerek böyle bir organizasyonun 9. yılını gerçekleştirdik" dedi.

60 markanın ödül aldığı gecede ödül sahipleri ise şöyle oldu:

DİZİ/MEDYA ÖDÜLLERİ

Yılın Dizi Oyuncusu: Barış Baktaş

Yılın Dizisi: Esaret

Yılın Magazin Programı: Magazin D

Programı: Magazin D Yılın Haber Sunucusu: Meltem Bozbeyoğlu

Sunucusu: Meltem Bozbeyoğlu Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Gazetesi: Hürriyet

Yılın Spor Programı: Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü

Programı: Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü Yılın Spor Gazetesi: Fotomaç

Yılın Televizyon Kanalı: NOW TV

Yılın Magazin Cemiyet Dergisi: Klass Magazin

Yılın Cemiyet Magazin Portalı: Cemiyet Sosyete

Yılın Haber Portalı: Haberler.com

Yılın Uluslararası Haber Portalı: Dubai Haber

Yılın Magazin Portalı- Enmoda Magazin

Yılın İnternet Gazetecisi: Ersel Yıldırım

40. Yıl Basın özel ödülü – Hakan Solaker

Yılın İletişim Markası – Kıbrıs Genç Tv

Paranın Yönü – Ekol Tv

Yılın Ekonomi Kanalı - Ekotürk

TURİZM/SEYAHAT ÖDÜLLERİ

Yılın Turizm Markası: Raffles İstanbul

Yılın Uluslararası Turizm Markası: Rixos Hotelleri

Yılın Seyahat Acentası: Tatil Sepeti

Yılın En İyi Yurtdışı Tur Operatörü: İstya Tur