Ekonomi Bakanı Zeybekci: "15 Temmuz'un Esintisi Yanlarından Geçse Yıllarca Ayağa Kalkamazlardı"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "15 Temmuz'un esintisi yanlarından geçse yıllarca ayağa kalkamazlardı. Türkiye 18 Temmuz günü dimdik ayaktaydı" dedi.

Kadirli Organize Sanayi bölgesine Şen Piliç tarafından yıllık 200 Bin Ton üretim yapması hedeflenen tavuk eti üretimi entegre tesislerinin temel atma töreni Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşti. Bakan Zeybekci temel atma töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkesi olduğunu vurgulayarak, "A holding B şirketi Ahmet'in Mehmet'in şirketi derler ya aslında bu tesisler Türkiye'nin tesisleri isimler gelip geçicidir. Türkiye Cumhuriyeti hep baki kalacaktır. Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ülke, ihracatını en fazla arttıran ülke oldu. Dünyada bir çok alanda bir numara oldu olmaya da devam ediyor.15 temmuz ihaneti gerçekleşti Allah aşkına dünyanın hiçbir ülkesi Avrupa'nın en büyüğü Amerika'nın en büyüğü veya Japonyası ile beraber her kim olursa olsun,15 Temmuz'un şöyle bir esintisi bile yanlarından geçseydi yıllarca ayağa kalkamazlardı.18 Temmuz günü Türkiye her şeyi ile ayaktaydı.Siyaseti ile hükümeti ile ekonomisi ile bankaları ile tüm finans temele dayalı imkanlarıyla borsasıyla Türkiye dimdik ayaktaydı.Pazartesi sabah 8 buçukda. O gece Meclis'teydim. O gece mecliste sabaha doğru felaket tellalların haberleri gelmeye başladı. Pazartesi Dolar 10 lira olacak, faizler yüzde 300'lere 500'lere Binlere gelecek çıkacak beklentileri buydu. Çünkü öyleydi. Unutmayın bu ülkede yüzde 7 Bin faiz yiyordu bu memleket. 50 sene önce 100 sene önce değil. 2001'den bahsediyorum.2002'den bahsediyorum. Bir gecede batırdıkları bankaların o gün ki parası 46 milyar dolar bugün yaklaşık olarak 400 milyar dolar. ve bu para Türkiye'nin milli geliri kadar artmış olsaydı bu güne gelmiş olsaydı. Bir gecede alıp gidilen para. Bu ülkede toplanan 100 liralık verginin 87 lirası o gün faize gidiyordu. Bir gün IMF o gün ki Türkiye'ye dedi ki siz bunu yapamıyorsunuz biz size Başbakan'ın da üzerinde yetkilerle bir Bakan göndereceğiz Ekonomi Bakanı Türk ekonomisini o yönetecek diye bu ülkeye müstemleke valisi gibi ekonomi Bakanı gönderdiler. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük hakaretti" şeklinde konuştu.

Temel atma törenine Şenpiliç AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, Şenpiliç A.Ş. Onursal Başkanı Haşim Gürdamar,TBMM Divan Katip üyesi ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kaymakamlar, daire amir ve müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. - OSMANİYE