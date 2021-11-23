Ekonomi analizi yapan AK Partili vekilden dikkat çeken öneri: İki kilo yerine iki tane domates alın

Konuk olduğu programda ekonomi analizi yapan ve artan gıda fiyatlarına değinen Ak Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, vatandaşlara dikkat çeken çözüm önerilerinde bulundu.

Konuşmasına "Ekonomik sıkıntı çekebiliriz" diyerek başlayan Demirbağ, "Bizim gideceğimiz bir yer yok, öncelikli olan vatandır. Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Bunlara, bu fırsatçılara tefecilere, bu fırsatı vermeyelim derim ben" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

- Demirbağ'ın yapmış olduğu çıkış sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları;

- Ne kadar güzel dua ediyorsun.

- 1 ayakkabıyla da gezebiliriz diğeri çıplak olsun.

- Tamam biz öyle yeriz sıkıntı yok peki siz lüks arabalara binmeden, hak etmediğiniz maaşları almadan kaç gün yaşayabilirsiniz?

- Aynen bir bardak çay içiyoruz, içmeyelim. Yarım bardak içelim zaten zamanı değil çayın

- Obeziteye tokat.

- Tavsiyeler birinci çoğul ,uygulamalar ikinci çoğul. Vatandaşın israfiyla bu hale gelmedi bu memleket.

- O halde sayın vekil yarım maaşla da idare edersiniz maaşınızın yarısını ihtiyaç sahibine verin lafla peynir gemisi yürütmeyin.

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