Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar Denizli'de anız yangını olarak başlayan ve daha sonra geniş alana yayılarak ağaçlandırma bölgesine kadar alevler ulaştı.

Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar

DENİZLİ - Denizli'de anız yangını olarak başlayan ve daha sonra geniş alana yayılarak ağaçlandırma bölgesine kadar alevler ulaştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler her geçen dakika daha da hızlı ilerlerken işçi ve işverenler ekmek teknelerini korumak için yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle giderek büyüdü. Alevler her geçen dakika daha da ilerleyerek ağaçlandırma bölgesindeki genç ağaçlara kadar ulaştı. Bu sırada fabrikaların bulunduğu alana doğru ilerleyen alevlere ilk müdahale işçilerden geldi. Fabrikalardaki yangın söndürme tüpleri alevlere müdahale eden işçi ve işverenlerin canlarını hiçe saydığı o anlar saniye saniye kaydedildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek büyüyen alevlere itfaiye ve orman ekipleri dört bir koldan müdahale ederken aynı zamanda bölgeye yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerden birçoğu dumandan etkilenerek çevre hastanelere sevk edildi.

Büyük alana yayılan yangın ise kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına başlanıldı.

Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar
Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Tarkan Hande Erçel Kartal Tibet Yiğit Marcus Aral
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekmek teknelerini kurtarmak için canlarını hiçe saydılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 20:33:57. #1.16#

title