Ekmek parası için yüzlerce kilometre uzaktan geldiler - ZONGULDAK

Doğu ve güneydoğu illerinden Zonguldak'ın Alaplı ilçesine gelen mevsimlik işçiler, fındık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler ile Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep gibi illerden fındık toplamak için gelen vatandaşlar, ilçeye bağlı Aşağıdağ köyünde kurdukları çadırlarda kalıyor.

Alaplı Kaymakamlığının belirlediği Aşağıdağ köyündeki toplanma merkezinde kamp kuran yaklaşık 600 mevsimlik işçi, bir ay kalacakları kamp alanına elektrik ve su verilmesinin yanı sıra kampın üç noktasına konteyner tuvalet ve banyo kabinleri kurulmasından memnuniyet duyuyor.

Şanlıurfa'dan ailesiyle ilçeye fındık toplamaya gelen Seyithan Türegene, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 yıldır her fındık hasadı sezonunda ilçeye geldiklerini söyledi.

Alaplı'ya 20 saatlik yolculuğun ardından geldiklerini aktaran Türegene, şöyle konuştu:

"7-8 kişilik bir aile olarak fındık topladığımızda, bir ayda yaklaşık 20 bin lira kazanıyoruz. Bunun yaklaşık 5 bin lirasını, zorunlu ihtiyaçlarımız için burada harcıyoruz. 15 bin lira civarı bir parayla geri dönüyoruz. Şu anda buradaki yaşam şartlarından oldukça memnunuz. Elektriğimiz, suyumuz, banyo ve tuvalet kabinlerimiz var. Kaymakamımızdan ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Neye ihtiyacımız varsa hepsini hazırlamışlar. Bir tek alan az olduğu için çadır yeri sorunumuz var."

"Fındık işçilerinin sorunlarıyla devamlı ilgileniyoruz"

Aşağıdağ köyü muhtarı İsmail Sevim ise mevsimlik işçilerin 25 Temmuz'dan itibaren köydeki kamp alanına gelmeye başladığını dile getirerek, ağustos ayının sonuna kadar işçilerin burada kalacağını kaydetti.

Kamp alanının altyapısının oluşturulduğunu belirten Sevim, şunları kaydetti:

"Şu an bir sıkıntımız yok. Fındık işçilerinin sorunlarıyla devamlı ilgileniyoruz. Sorunları olup olmadığını soruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl onları daha da güzel şartlarda ağırlayacağız. Bu kamp alanının altyapısını yaptık, suyunu ve elektriğini verdik. Üç noktaya kabinler koymak suretiyle tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını giderdik. Çadırlarını nizami ve düzenli bir şekilde kurdurduk."

Kaynak: AA