Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağıran adam büyük tepki çekti
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Ekmek kuyruğuna giren vatandaşların yanına yaklaşarak "Ot yiyin ot" diye bağıran adamın videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. "Daha bunlar iyi günleriniz" diye seslenerek büyük tepki çeken kişinin kim olduğu ve videonun nerede çekildiği henüz netleşmedi.
Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, bugün sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
"DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"
Büyük tartışma yaratan görüntülerde, bir adamın ekmek kuyruğunda bekleyen çok sayıda vatandaşın yanına yaklaşarak "Ot yiyin ot" dediği duyuluyor. Sıradaki kalabalığın hiçbir tepki vermediği adam sözlerine "Sıraya girin. Daha bunlar iyi günleriniz" diye devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım alan video kısa sürede gündeme otururken, kullanıcılar da paylaştıkları görüntüye yorum yağdırdı.
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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