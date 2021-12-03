Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağıran adam büyük tepki çekti - Haberler
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Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağıran adam büyük tepki çekti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Ekmek kuyruğuna giren vatandaşların yanına yaklaşarak "Ot yiyin ot" diye bağıran adamın videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. "Daha bunlar iyi günleriniz" diye seslenerek büyük tepki çeken kişinin kim olduğu ve videonun nerede çekildiği henüz netleşmedi.

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, bugün sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

"DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Büyük tartışma yaratan görüntülerde, bir adamın ekmek kuyruğunda bekleyen çok sayıda vatandaşın yanına yaklaşarak "Ot yiyin ot" dediği duyuluyor. Sıradaki kalabalığın hiçbir tepki vermediği adam sözlerine "Sıraya girin. Daha bunlar iyi günleriniz" diye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım alan video kısa sürede gündeme otururken, kullanıcılar da paylaştıkları görüntüye yorum yağdırdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
Emrah Tosunoglu:Burda yanlış hiçbir şey yok Adam çooook ama çooook haklı burda... Cevap Yaz 25 53 Yayından Kaldır
Tutankamon Hoca:Helal sana duygularımıza tercüman olan ytürtekli kardeşimiz Cevap Yaz 13 31 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Adam haklı burda yanlış hiçbir şey yok dedigi dogru bu gidişle yiyecek ot bile bulamayacagız.... Cevap Yaz 10 30 Yayından Kaldır
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