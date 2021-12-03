Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağıran adam büyük tepki çekti

Türkiye'de son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, bugün sosyal medyaya düşen bir video ise kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

"DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Büyük tartışma yaratan görüntülerde, bir adamın ekmek kuyruğunda bekleyen çok sayıda vatandaşın yanına yaklaşarak "Ot yiyin ot" dediği duyuluyor. Sıradaki kalabalığın hiçbir tepki vermediği adam sözlerine "Sıraya girin. Daha bunlar iyi günleriniz" diye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım alan video kısa sürede gündeme otururken, kullanıcılar da paylaştıkları görüntüye yorum yağdırdı.

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