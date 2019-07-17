Paslı tepsilerin, kirli duvarların bulunduğu ekmek fırını şaşkınlık yarattı
İzmir'in Buca ilçesinde, eski bir ekmek fırınının üretim alanında tespit edilen paslı tepsiler, kirli duvarlar, açık tuvalet görenleri şaşkına çevirdi.
İzmir'in Buca ilçesinde, eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenlere hayrete düşürdü. Buca Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan görüntüler sonrası, işletmeye sağlıksız koşullarda üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı.
Buca ilçe genelinde, gıda üretimi yapan işletmelerin insan sağlığına ve yönetmeliğe aykırı üretim yapmamaları için denetimlere ara vermeden devam eden Buca Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ekmek üreten bir işletmeyi denetledi. İzmir Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında görevliler bile gözlerine inanamadı.
PASLI TEPSİLER, PASLI DUVARLAR
Buca Kasaplar Meydanı yakınlarında tek katlı eski ekmek fırınında, kir ve pas bağlamış duvarlarda asılı iş önlüklerinden yerde duran paslı fırın tepsilerine, açık tuvaletten hamur teknelerine kadar birçok alanda insan sağlığını tehlikeye atacak ve yönetmeliğe aykırı unsurlar tespit edildi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Korkunç tabloyla karşı karşıya kalan ekipler, derhal işletme hakkında yasal süreci başlatarak cezai işlem uyguladı. İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelere düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden zabıta ekipleri, işletmeleri standart ve yönetmeliklere uygun üretim yapmaları konusunda uyardı.
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Ne yasal işlemi arkadaş muhurleyin kapısını ruhsatını da iptal edin sonra gitsin kendine iş arasın.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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fırın pastane lokanta gibi yerleri zabıta her ay denetlemesi lazım bu ne ALLAH aşkınaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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inşallah eldiven kullanıyorlardırCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne demessin bonede takıyorlarmış böyle hijyenik bi yerde1 Yayından Kaldır