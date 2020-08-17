Ekmeğe muhtaçken sokak hayvanlarını doyuran Diyarbakırlı Kado'nun hikâyesi
Adı Kadir Aydoğmuş. Diyarbakır'da insanların 'Kado' olarak tanıdığı Aydoğmuş sokaklarda çorap ve su satarak günde 20-30 lira arasında para kazanıyor.
17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:57
Adı Kadir Aydoğmuş. Diyarbakır'da insanların 'Kado' olarak tanıdığı Aydoğmuş sokaklarda çorap ve su satarak günde 20-30 lira arasında para kazanıyor. Her gün kazandığı paranın yarısını kendine ayıran, yarısını da sokak hayvanlarına harcayan Diyarbakırlı Kado'nun öyküsü.
Kaynak: DailyMotion.com