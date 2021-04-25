Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
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Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta ekiplerin intihar ihbarıyla gittikleri olayın altından dram çıktı. İl dışından gelen ve kalacak yeri olmayan kadın, soğuk havaya rağmen plaja sığındı. Yurda yerleştirilme teklifini reddeden kadın, şehirler arası terminale bırakıldı.

Zonguldak'ın Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Kızlar Plajı'ndaöğlen saatlerinde meydana gelen olayda, il dışından geldiğini, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadın sahilde oturmaya başladı.

TERMİNALE BIRAKILDI

Kadını fark eden çevredeki vatandaşlar intihara kalkışacağını zannederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ismini söylemeyen kadına sahile neden indiği soruldu. Kadın da kalacak yeri olmadığını ve il dışından Zonguldak'a geldiğini söyledi. Ekiplerin gidene kadar bir yere yerleştirme tekliflerini reddeden kadın, yurt dışına gideceğini söyledi. Bunun üzerine kadın, polis aracıyla 100. Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminaline bırakıldı.

Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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