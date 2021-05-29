Ekiplerin aradığı kayıp kadın, sabah evinde döndü

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan zihinsel engelli A.K. (40) adlı kadın, sabaha karşı evine döndü.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatılan zihinsel engelli A.K. (40) adlı kadın, sabaha karşı evine döndü.

Ağlasun ilçesinin Mamak köyünde A.K. dün saat 10.30 sıralarında kayboldu. En son evlerinin kapısının önünde görülen A.K.'ye ulaşamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Burdur AFAD ekipleri, jandarma personeli, Kızılay ekipleri ve köylüler tarafından çalışma başlatıldı. 'Tümce' ve 'Herman' adlı iz takip köpekleri ve AFAD ekiplerinin dronla yaptığı aramalar saat 04.00'e kadar sürdü. Ancak sonuç alınamadı.Saat 06.00 sıralarında A.K.'nin evine döndüğü belirtildi. Arama çalışmaları da sonlandırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan