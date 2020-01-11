Ekipler onları bulmak için seferber oldu
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Ekipler onları bulmak için seferber oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde avlanmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

11.01.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:25
Ekipler onları bulmak için seferber oldu

'in ilçesinde avlanmak için kayıkla denize açıldıktan sonra bir daha alınamayan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kadrosunda görevli Ömer Özer ve Oktay Avcı adlı mahalle bekçileri, sabah saat 06.30 sıralarında Berdan Nehrinin Kulak Mahallesi'ndeki denize döküldü bölgede avlanmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda kalan diğer bekçinin, arkadaşlarından uzun süre haber alamayınca durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgede jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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