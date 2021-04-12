Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor

Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği, av koruma kontrol ekipleri ise yağmur çamur demeden yasa dışı avcılığı önlemek için gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı İbradı Altınbeşik Mağarası Milli Park Şefliği, av koruma kontrol ekipleri ise yağmur çamur demeden yasa dışı avcılığı önlemek için gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu denetimlere bölgeyi iyi bilen Ürünlü Mahalle Muhtarı Nutfullah Murat Yamansoy da destek veriyor.

Altınbeşik Milli Parklar Yaban Hayatı Koruma ekipleri ve jandarma ile birlikte güzel çalışmalarının olduğunu anlatan Yamansoy, "Mahalle halkı olarak biz kesinlikle kaçak avcılara geçit vermedik. Av koruma ekipleri ile çalışmalarımız 7/24 sürüyor. Kesinlikle yaban hayatını çoğaltacağız. Çıplak gözle artık yaban keçilerini görmeye başladık" dedi.

Altınbeşik av koruma ekipleri tarafından bu yıl bölgede yaklaşık 18 civarında kaçak avcı yakalandığı ve gerekli cezaların kesildiği bildirildi. - ANTALYA

Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor
Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Ünal Karaman Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ekipler kaçak avcılara göz açtırmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:34:14. #1.14#
title