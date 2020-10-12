Ekinlik'teki GES imzası tamam

Ekinlik Adası'nda Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesini alan firma ile Marmara Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Ekinlik Adası'nda Güneş Enerji Santrali (GES) ihalesini alan firma ile Marmara Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Enerji firmasınca, 1.140.48 kwp kapasiteli, 4 milyon 750 bin TL+KDV maliyetli santral, 20 dönümlük alana yapılacak olan GES sistemi kendini 4 yılda amorti edecek.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada "Çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının yaşama geçirilmesi, enerji verimliliğinin sağlanması ve belediye gelirlerinin artırılmasını sağlamaya yönelik geliştirilen GES'in devreye girmesiyle birlikte tamamı Marmara Belediyesi bütçesine ait bu yatırım projesi kendi elektriğini üretecek. Yer tesliminin yapıldığı ve (GES) santralinin kurulma çalışmalarına başlandığını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı