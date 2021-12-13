EKİN MERT DAYMAZ VE EGE KÖKENLİ'NİN BAŞROLÜ PAYLAŞTIĞI 'OBSESYON' SETE ÇIKTI

Başrollerini Ekin Mert Daymaz, Ege Kökenli, Sarp Can Köroğlu ve Burcu Karakaya'nın oynadığı' Obsesyon'un çekimleri başladı. Yönetmenliğini Eray Altay'ın, yapımcılığını Ensar Sevim ve Nilay İslamoğlu'nun; yapımını Ne Film Medya'nın üstlendiği ' Obsesyon' yenilikçi ve sürükleyici hikayesiyle film tutkunlarının ilgisini çekecek.

Çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleşecek filmin tüm hazırlıkları tamamlandıktan sonra geçtiğimiz günlerde okuma provası yapıldı.

Bu hafta başı itibariyle sete çıkan Obsesyon'un ekibi son derece heyecanlı ve enerji dolu olduklarını söyledi. 3 hafta sürecek çekimlerin ardından post-prodüksiyon aşamasına geçecek olan film, 2022'nin ilk aylarında seyirci ile buluşacak.

Mert (Ekin Mert Daymaz) ile Beren (Ege Kökenli) arasındaki aşkın çevresinde gelişen olayları konu alan 'Obsesyon' Türk sinemasına yeni bir soluk getirme iddiasında.

Başarılı bir iş insanı olan Mert'in ilk görüşte aşık olduğu Beren ile ilişkisiyle başlayan hikayenin yöneleceği rota seyirciyi çok şaşırtacak. Senaryosu, aynı zamanda filmi yöneten Eray Altay'a ait olan 'Obsesyon' 2022'ye damga vuracak filmlerden biri olacak.