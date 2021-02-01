Ekin Koç ile Sevda Erginci arasında neler oluyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç ile dini nikahlı eşi Turna Hatun'a hayat veren Sevda Erginci arasında neler oluyor? Detaylar haberimizde...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu ve Hatice Şendil gibi isimlerin yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamları büyük bir ilgiyle izleniyor.

BİRBİRLERİNE BAKIŞLARI OLAY OLDU

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Sultanı Ahmed Sencer'i canlandıran Ekin Koç ile dini nikahlı eşi Turna Hatun'a hayat veren Sevda Erginci'nin katıldıkları bir programda birbirlerine bakışları olay oldu.





Kaynak: Snob Magazin