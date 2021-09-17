Ek tercihler ne zaman? 2021 YKS 140 puan ek tercih tarihleri!

Üniversiteye kayıtlar tamamlandı. Yks'ye giren adayların büyük bir bölümü ilk tercihte yerleşirken yerleşemeyenler ise ek tercih tarihleri için beklemeye koyuldu. Öğrenciler ve veliler yeni sürecin detaylarını araştırırken Ek tercihler ne zaman ve 2021 YKS 140 puan ek tercih tarihleri nedir araştırdı.

EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanmıştır. Tercihlerinizi 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.

Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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