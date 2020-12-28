Ek tedbirler gelecek mi? Gözler, bugün gerçekleşecek yılın son Kabine toplantısına çevrildi

2020 yılının son Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek. Yılbaşında alınacak koronavirüs tedbirlerinin, aşı çalışmalarının ve gündemdeki diğer konuların konuşulacağı toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Bu yılın son kabine toplantısı için gözler külliyede olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması beklenirken toplantının ana gündem maddelerinden biri de yine koronavirüsle mücadele olacak. Toplantıda ayrıca ekonomiden dış politikaya, ulaştırmadan sağlığa kadar konu başlıklarıyla 2020 yılının değerlendirilmesi yapılacak.

YILBAŞI ÖNLEMLERİ KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nın ana gündemi koronavirüs olacak. Özellikle bu hafta 4 gece 3 gün yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; hem otellerde hem evlerde toplu partilere kesinlikle izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Kabine Toplantısı'nda da yılbaşı partilerine yönelik nasıl önlemler alınacağı görüşülecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir sunum yapması ve bu tedbirleri görüşmesi bekleniyor.

AŞILAMA SÜRECİ DE GÖRÜŞÜLECEK

Diğer önemli bir gündem ise aşı ve aşılama süreci. Birkaç güne ülkemize ulaşacak olan Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği Sinovac aşısı ilk etapta 3 milyon doz civarında olacak. Kabine toplantısında; aşılamayla ilgili nasıl bir yol izlenecek, kimlere aşılar yapılacak ve aynı zamanda ek aşılar, ek sözleşmeler ne zaman ne çerçevede yapılacak? Tüm bu detaylar ele alınacak.

BİR DİĞER GÜNDEM DIŞ POLİTİKA

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de dış politika olacak. Cumhurbaşkanı'nın 2021 yılı için hem AB hem de ABD'ye yönelik olumlu mesajları olmuştu. Bu konu başlıkları da Kabine'nin gündeminde değerlendirilecek.

EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Toplantıda koronavirüs salgınının seyri değerlendirilecek. Eğer ek tedbir alınması gerekiyorsa ek tedbirler alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının ardından kamuoyuna bir basın toplantısıyla hem tedbirlerin hem de 2020-2021 yılına yönelik mesajların verilmesi bekleniyor.