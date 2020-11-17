Ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi faydaları nelerdir?
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Ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi faydaları nelerdir?

17.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:23
Ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi faydaları nelerdir?

Tropikal bir meyve olan ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi faydaları nelerdir? Ejder meyvesi nasıl yenir?

Sağladığı yararlar ile bilinen Ejder meyvesi, ülkemizde popüler olmaya başladı. Peki, ejder meyvesi nedir? Ejder meyvesi faydaları nelerdir? Ejder meyvesi nasıl yenir?

EJDER MEYVESİ NEDİR?

Bilimsel anlamda Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin (tatlı pitaya) olarak adlandırılan meyvesidir. En önemlisi ve yaygın olanı da Hylocereus cinsinden olanlardır. Ancak bu cinsin yanında dünyada çeşitli halklarca Stenocereus (ekşi pitaya) cinsinden kaktüs türlerinin meyvesi de bu adla bilinmekte ve çeşitli ülkelerde bu türün meyveleride kültür olarak yetiştirilmektedir.Dahası bir kısım bilim insanları Hylocereus cinsinin bağımsız bir cins olarak değil, Stenocereus ailesi içerisinde göstermektedir. Buna ilaveten Perulularca (Cereeae) cinsi nadir bulunan Peru elma kaktüsü (Cereus repandus), da pitaya adıyla tanınmaktadır.

EJDER MEYVESİ FAYDALARI NELERDİR?

Yine C vitaminin etkisiyle güçlü antioksidan özellik gösteriyor, vücuda serbest radikallerin girmesini önleyerek bizi hastalıklardan koruyor.

• Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

• Kan basıncını düşürdüğünden yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçiyor, iyileşme sürecine destek oluyor.

• Bol miktarda likopen içeren pitaya, likopenin etkisiyle kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

• Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.

• Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

• Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor.

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