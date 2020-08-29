Ejder'in Öpücüğü filmi konusu nedir? Ejder'in Öpücüğü oyuncuları kim?
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Ejder'in Öpücüğü filmi konusu nedir? Ejder'in Öpücüğü oyuncuları kim?

Ejder'in Öpücüğü, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ardından TV ekranlarında olan Ejder'in Öpücüğü konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Ejder'in Öpücüğü filmi fragmanı da haberimizde.

29.08.2020 15:24 | Son Güncelleme: 29.08.2020 15:30

Film takipçileri ''Ejder'in Öpücüğü özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, televizyonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejder'in Öpücüğü filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ OYUNCULARI

Jet Li'nin başarılı oyunculuğu ile izleyene seyir zevki yaratan Ejder'in Öpücüğü filminin dev kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Jet Li — Liu Siu-jian

Bridget Fonda — Jessica Kamen

Tcheky Karyo — Jean-Pierre Richard

Max Ryan — Lupo

Ric Young — Bay Big

Burt Kwouk — Tai amca

Laurence Ashley — Aja

Cyril Raffaelli — İkiz

Didier Azoulay — İkiz

John Forgeham — Max

Paul Barrett — Pilot

Colin Prince — Lupo'nun asistanı

Vincent Glo — Pluto

Vincent Wong — Bakan Tang

Kentaro Sato — Chen

EJDER'İN ÖPÜCÜĞÜ FİLMİ KONUSU

Liu, Çin'in en başarılı ajanlarından birisidir. İnce bir dava için Roma'ya gönderilir. Richard bu davada deneyimleri ile Liu'ya destek verecektir, fakat Richard iyi bir karaktere sahip olmadığı için şehirde çaylak sayılan Liu'yu tuzağa düşürür ve katil zanlısı göstererek onu pisliğin içine atar.

Lui bu durumdan kurtulmaya çalışırken umulmadık bir zamanda Richard'ın fahişelik yapması için zorladığı Jessica ile tanışır. İki madur güçlerini birleştirerek Richard'a karşı intikam planlarını uygulamaya başlarlar.

Ejder'in Öpücüğü filmi konusu nedir? Ejder'in Öpücüğü oyuncuları kim?

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