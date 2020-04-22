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Ege İhracatçı Birlikleri, Jak Eskinazi, Ege, Güncel

EİB'den sağlık çalışanlarına destek

Ege İhracatçılar Birliği, 4 hastaneye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan numune alma kabini hediye etti.

22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:26
EİB'den sağlık çalışanlarına destek

Ege İhracatçılar Birliği, 4 hastaneye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında kullanılan numune alma kabini hediye etti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadelede riskli grupta yer alan sağlık personeline destek olmak amacıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye'nin dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tek yürek olduğunu belirtti.

Eskinazi, şunları kaydetti:

"Salgına karşı destan yazan sağlık çalışanlarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak adına numune alma kabinlerini Menemen Devlet Hastanesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ege Üniversitesi Hastanesi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine teslim ettik. Sağlık müdürlükleriyle koordineli bir şekilde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer koruyucu ekipman ve cihazları da tedarik etmeye devam ediyoruz. Sağlık personelini ve hastane ortamını virüsten korumak amacıyla geliştirilen solunum kabinleri de yakın zamanda teslim edilecek."

Kaynak: AA

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