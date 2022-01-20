Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi
Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru - Haberler | Güncel

AĞRI'da 17 yaşındaki sürücü, babasına ait otomobille yol kenarındaki züccaciye dükkanına girdi.

AĞRI'da 17 yaşındaki sürücü, babasına ait otomobille yol kenarındaki züccaciye dükkanına girdi. Otomobil kolona çarparak dururken, iş yeri sahibinin saniyelerle kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesi Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 17 yaşındaki sürücü, babasına ait 34 VF 1171 plakalı otomobille giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yolun solundaki züccaciye dükkanın vitrininden içeri girip kolona çarparak durdu. İş yeri ve otomobilde hasar oluşurken, eşyalar da zarar gördü. Kaza sırasında iş yerinde kimsenin olmadığı belirtildi.Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yeri sahibi Mustafa Demir'in, dükkanın önüne bazı eşyaları bırakıp uzaklaşmasından birkaç saniye sonra otomobilin hızla gelip içeri girdiği görüldü.


- Ağrı
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, züccaciye dükkanına girdi

Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru - Son Dakika Haberleri

Doğubeyazıt, Otomobil, Kaza, Ağrı, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title