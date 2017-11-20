Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? MEB sınav tarihleri...

Ehliyet sınavları, Milli eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5 defa düzenlenir. Bu yıl beşincisi düzenlenecek ehliyet sınavı, 23 Aralık'ta yapılacak. sınavın sonuçları da 4 Ocak'ta açıklanacak. Sınavda başarılı olamayanlar ise 2018 yılı ehliyet sınavlarına girebilecek.

EHLİYET SINAVINDA KAÇ SORU SORULUR?

Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda, her bir sorunun değeri 2 puandır. Adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması ve 70 puana ulaşması gerekir. 70 puanı alamayanlar başarısız sayılırlar.

Sınavda sorulan 50 sorunun derslere göre dağılımı şöyledir; trafik adabı dersinden 6 soru, araç tekniği dersinden 9 soru, ilk yardım dersinden 12 soru, trafik ve çevre dersinden de 23 soru sorulur. Ehliyet sınavına adaylar, geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularını inceleyerek de çalışabilirler.

DİREKSİYON SINAVI DEĞERLENDİRMESİ

Direksiyon sınavında sınav komisyonu tarafından adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasına geçilir. Bu aşamada adayın araca bindiği andan itibaren emniyet kemeri takması, aynaları kontrol etmesi, koltuğu ayarlaması gibi durumlara dikkat edilir ve puan verilir. Sürücü adayının sürüş esnasında heyecandan dolayı direksiyon hakimiyeti sağlayamaması, dönüş kurallarına ve hız kurallarına uymaması puan kaybetmesine neden olur.

Sınav ortalama olarak 35 dakika sürer. Bu süre içerisinde adayın eğimli yolda durarak aracı yeniden hareket ettirmesi, belirli bir hıza ulaştıktan sonra anide durması istenir. Sürüş esnasında sürücü adayı güvenli bir sürüş sağlayamazsa, uzman sürücü aracı sınav başlangıç yerine getirir. Adayların sınavları arasında 5 dakika süreyle ara verilir.

Direksiyon sınav sonuçları, aynı gün içerisinde ya da ertesi gün açıklanır ve adaylara ilan edilir.

STAJYER EHLİYET UYGULAMASI NEDİR?

Ehliyet sınavını başarıyla geçen adaylara, stajyer ehliyet verilir. Stajyer ehliyet süreci, 2 yıldır. Bu iki yıl içerisinde adayların başarılı olabilmeleri için 75 ceza puanına ulaşmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetleri alınır. Adaylar, psikoteknik teste girerler. Teste bağlı olarak da ehliyet alınabilmesi için yeniden sürücü kursuna kayıt olunarak sınava girilmesi gerekir.