Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

Isparta'da park halindeki bir kamyonetin egzozundan çıkan siyah duman arkasında bulunan 3 kadını etkiledi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da park halindeki bir kamyonetin egzozundan çıkan siyah duman arkasında bulunan 3 kadını etkiledi. Olay anı bir güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Olay, 03 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalışmasıyla egzozundan çıkan siyah duman hem havaya kirletti, hem de aracın arkasında bulunan 3 kadını dumana boğdu. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeyken harekete geçtiği görülen kamyonetten çıkan siyah dumanlar kamyonetin arkasında bulunan 3 kadına zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen kadınlar oradan uzaklaştığı sırada ismi belirlenemeyen araç sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - ISPARTA

Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

Egzozdan çıkan siyah dumanla görünmez oldular

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title