: Egzoz nasıl yazılır? TDK'ya göre egsoz mu, eksozst mu, eksoz mu, egzost mu?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:38

Egzoz kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Ekzoz nasıl yazılır? Egsoz mu, egzoz mi? TDK'ya göre eksos kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

EGZOZ NASIL YAZILIR? EKSOZ MU, EGSOS MU?

Egkzoz nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "egsoz" şeklindedir.

Ekzoz: Yanlış

Egzoz: Doğru

EGZOZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Büyük kentin yazın egzoz, kışın kalorifer dumanı kokan havasından..." - Haldun Taner

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