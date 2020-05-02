EGX Rezzed 2020 İptal Olanlar Kervanına Katıldı
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EGX Rezzed 2020 İptal Olanlar Kervanına Katıldı

EGX Rezzed 2020 İptal Olanlar Kervanına Katıldı
02.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:32

E3 2020, San Diego Comic-Con 2020 sonrasında bu yıl için unutacağımız bir etkinlik daha oldu. EGX Rezzed 2020 de bütünüyle iptal edildi.

E3 2020, San Diego Comic-Con 2020 sonrasında bu yıl için unutacağımız bir etkinlik daha oldu. EGX Rezzed 2020 de bütünüyle iptal edildi.

EGX Rezzed 2020, ilk duyurulduğunda 26 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu. Daha sonradan, malumunuz COVID-19 nedeniyle ertelenmiş ve 2 - 4 Temmuz 2020 tarihleri arasına kaydırılmıştı. Organizatörler The Gamer Network ve ReedPOP, bizlere üzücü bir haber vererek bu sene herhangi bir EGX Rezzed etkinliğinin olmayacağını duyurdular.

Bu Yıl EGX Rezzed Düzenlenmeyecek

Yayınlanan bir bildiri ile detaylı bir açıklama yapan The Gamer Network ve ReedPOP, "Konu ile ilgili tüm kamu sağlık, yerel ve ulusal yetkililer ve Rezzed ortaklarımız ile yapılan kapsamlı değerlendirmelerden sonra, bu yılın etkinliğini düzenlememe kararı aldık. Önceki yılın ardından, inanılmaz olmasının sözü verilen etkinliğin sunulabilmesi için hazırlanmış olan herkese teşekkür ediyoruz." yorumunda bulundular.

EGX Rezzed 2020 iptalinin ardından, etkinlik için bilet alanlar kendilerine sunulan seçeneklere bağlı olarak biletlerini Eylül ayında düzenlenmesi beklenen EGX 2020'ye taşıyabilecek veya para iadesi alabilecekler.

İlk olarak 2008 yılında düzenlenen bağımsız oyunlar etkinlik Eurogamer Expo, 2012 yılı itibarıyla EGX Rezzed olarak isim değiştirmişti. Yıllık olarak Almanya ve Birleşik Krallık'ta düzenleniyor ve binlerce oyuncuyu ortak bir platformda bir araya getiriyordu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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