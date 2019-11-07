EGO Spor Kulübü lösemili çocukların yanında

07.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:16

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen "Maskemi Takıyorum Farkındalık Yaratıyorum" etkinliğine katılan EGO Spor Kulübü sporcuları, maske takarak destek verdi.



Lösemili çocukların enfeksiyondan korunmak için taktıkları maske nedeniyle toplumdan dışlanmalarının önüne geçmek ve umut olmak için gerçekleştirilen faaliyete vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. EGO Spor Kulübü işbirliği ile LÖSEV tarafından dağıtılan maskeler, büyük özenle çeşitli materyallerle süslendi. Gönüllüler ve sporcular tarafından tasarlanan el emeği maskeler, #MaskemiTakıyorumFarkındalıkYaratıyorum ve #LösemiliÇocuklarHaftası hashtagi ile sosyal medyada da paylaşıldı. EGO Spor Kulübü Erkek Basketbol A Takımı ve Kadın Hentbol Minik Takımı lösemili çocuklarla birlikte "Canım Kardeşim" filmini izledi.



EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, "5 bin 900 lisanslı sporcumuzla işbirliği yaptığımız LÖSEV'in tüm saha çalışmalarına katılıyoruz. Ne zaman bize ihtiyaç duyulursa hep yanlarındayız" dedi.



LÖSEV Halka İlişkiler Sorumlusu Sinan Aras da, "EGO Spor Kulübü bizleri çalışmalarımızda yalnız bırakmıyor" diyerek teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA