Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, EGO ile bir trafik polis aracı çarpıştı. 2 polis ve EGO şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde bulunan EGO duraklarının bulunduğu alana girmek isteyen bir EGO, dönmek istediği esnada polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından polis aracında bulunan 2 polis ve EGO şoförü hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.