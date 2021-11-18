Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı Ankara'nın Altındağ ilçesinde, EGO ile bir trafik polis aracı çarpıştı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, EGO ile bir trafik polis aracı çarpıştı. 2 polis ve EGO şoförü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde bulunan EGO duraklarının bulunduğu alana girmek isteyen bir EGO, dönmek istediği esnada polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından polis aracında bulunan 2 polis ve EGO şoförü hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberleri... EGO ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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