EGM, yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlattı - Haberler

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EGM, yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşımlar hakkında işlem başlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Haberler

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