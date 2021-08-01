EGM'den 'dezenformasyon' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında yalan yangın haberleriyle dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratanlar hakkında harekete geçti. Yapılan yazılı açıklamada, başka ülkelerde çıkan yangınların Türkiye'de çıkmış gibi yansıtıldığı, birtakım film sahnelerinden alınan yine Türkiye'de yaşanan ancak eski tarihli yangınlara ait görüntülerin de tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir yazılı açıklama yayınlayarak bazı illerde çıkan orman yangınlarının ülkede büyük toplumsal üzüntü ve mağduriyete neden olduğunu belirtti.

"DEZENFORMASYON FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR"

Sosyal medya platformlarında, başka ülkelerde çıkan yangınların Türkiye'de çıkmış gibi yansıtıldığı, birtakım film sahnelerinden alınan yine Türkiye'de yaşanan ancak eski tarihli yangınlara ait görüntülerin de tekrar gündeme taşınarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

"SUÇLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Bu tür faaliyetlerin vatandaşlar üzerinden daha büyük bir üzüntüye sebebiyet verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca sahada büyük bir özveriyle ve gayretle mücadele eden ilgili personelin ve gönüllülerin emeğine de halel getirmektedir. Sosyal medya platformlarında bu tür dezenformasyon faaliyetleri yürüterek halk arasında korku ve panik yaratan; halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı nitelikte paylaşımda bulunan şahıslar yapılan çalışmalar sonucu tespit edilmekte ve gecikmeksizin adli mercilere gönderilerek gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Türk polis teşkilatı olarak, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz