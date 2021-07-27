Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
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Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)

Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Haberler | Güncel

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'u (28), öldüren eğlence mekanı koruması Yaşar M. (29) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'da iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'u (28), öldüren eğlence mekanı koruması Yaşar M. (29) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal

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