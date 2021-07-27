Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 ölü (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'da iş yerine gelerek bir görevliyi darp eden, ardından kendisine saldıran husumetlileri Kaan Aydenk (22) ve Serdar Karakurt'u (28), öldüren eğlence mekanı koruması Yaşar M. (29) geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.